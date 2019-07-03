2019/07/03 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، إطلاق حملتين لرفع وإزالة التجاوزات عن قاطعين مختلفين شرقي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان لها ، إن “ملاكاتها في بلدية الغدير أطلقت حملة لإزالة التجاوزات ضمن شارع الجزائر ومنطقة UN تضمنت إزالة العديد من حضائر الأغنام وغيرها من التجاوزات المختلفة”.وأضافت ، أن “بلدية الشعب هي الأخرى قامت بحملة تأكيدية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق حملتين لرفع التجاوزات شرق بغداد النعيم نيوز.

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