رصد غيوم زرقاء غامضة لا تظهر إلا في ليالي الصيف الدافئة

2019/07/03 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ظهرت غيوم غريبة كأنها “دوامة من الياقوت” في الأفق فوق القطب الشمالي وغرينلاند، أو كأنها حلقة من نار زرقاء في عب السماء.ويطلق على هذه الظاهرة اسم ” الغيوم البراقة” أو “الغيوم المتألقة ليلا”، لأنها لا تظهر إلا بعد غروب الشمس، حيث تنشر ضبابا أزرق ناعما في الغلاف الجوي في فصلي […]

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