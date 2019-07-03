مولات في بغداد “بالجملة” .. مراكز للاستثمار والترفيه ام واجهات لـ”غسل الاموال”؟

2019/07/03 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق باشرت احدى الشركات الاستثمارية، ببناء “مول العامرية” الذي يعد اول وجهة تسوق في منطقة العامرية غربي بغداد، ويقع بالتحديد على شارع العمل الشعبي.وبحسب معلومات حصلت عليها “يس عراق” فأن المشروع يتالف من 3 طوابق وبمساحة بناء تقدر بـ28 الف متر مربع، متضمنا متاجر وصالات سينما وصالة العاب داخلية وهايبر ماركت ومطاعم […]

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