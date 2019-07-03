رائد ناسا يكشف عن حدث كاد يودي بحياته على سطح القمر قبل 47 عاما

2019/07/03 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رائد فضاء تابع لوكالة “ناسا” أنه كاد يفقد حياته أثناء محاولته القيام بقفزة أولمبية كبيرة على سطح القمر في عام 1972.وقال تشارلي ديوك، الرائد في بعثة “أبولو 16″، إنه سقط على ظهره خلال قيامه بتلك الحركة، وكاد يحطم حقيبة الظهر التي كانت حياته محمية بها.وأعاد ديوك، البالغ من العمر 83 عاما، سرد

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