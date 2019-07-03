2019/07/03 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوة من الحشد الشعبي، الاربعاء، اربعة عناصر من داعش ودمرت مضافتين بعملية استباقية جنوب تلعفر.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللوائين ٥٣ و ٤٠ واستخبارات وعمليات قاطع عمليات نينوى التابعة للحشد الشعبي نفذت عملية استباقية في منطقة جبل شيخ ابراهيم جنوب قضاء تلعفر، اسفرت حتى الان عن مقتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يقتل 4 دواعش ويدمر مضافتين بعملية استباقية جنوب تلعفر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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