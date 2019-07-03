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ينبغي أن نهنئ حزب العدالة والتنمية


ينبغي أن نهنئ حزب العدالة والتنمية
2019/07/03 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقي هزيمة قاسية

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