عبر البصرة… إيران تتوغل إلى اللاذقية: خطوط تجارية جديدة

2019/07/03 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية سعید رسولي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم ربط ميناء “الإمام #الخميني” الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء […]

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