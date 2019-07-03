2019/07/03 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، أن فقرة تحديد مواقع الحشد الشعبي ضمن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وضعت لمنع الطيران الأميركي من قصف قوات الحشد بذريعة الخطأ.وقال النائب محمد كريم في تصريح صحفي : أن الحكومة العراقية ستتعامل مع إي استهداف أميركي جديد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح : الامر الديواني بشان الحشد الشعبي اغلق الطريق امام اية محاولات امريكية لاستهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (النهرين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح : الامر الديواني بشان الحشد الشعبي اغلق الطريق امام اية محاولات امريكية لاستهداف الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النهرين).