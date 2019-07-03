روحاني:سنخصب اليورانيوم بالحد الذي نحتاج إليه

2019/07/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم الاربعاء، ان” بلادنا ستخصب اليورانيوم بالحد الذي تحتاج إليه”.وقال روحاني خلال مؤتمر عقده اليوم، ان” يجب ان تلتزم الدول الاوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي بنفس القدر الذي تلتزم به ايران”، مبينا، ان” الآلية المالية الأوربية ليست إلا استعراضا ولا تستجيب لمطالب إيران إلى الآن”.ونوه الى ان” إيران

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