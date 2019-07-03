2019/07/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المولودين بمستويات منخفضة من فيتامين “د”، معرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم غير الصحي.ووجدت النتائج أن الأطفال الذين يكون فيتامين “د” لديهم، دون المستوى الكافي عند الولادة، هم الأكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بارتفاع ضغط الدم الانقباضي بين سن السادسة والثامنة عشرة.وإذا لم تحصل أم الطفل على كمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا تحتاج الحوامل إلى تناول فيتامين د وكالة صدى الاعلام للانباء.

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