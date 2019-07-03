2019/07/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء أن ٢٦٥ شخصية “كبيرة” من مسؤولي الدولة العراقية لم يكشفوا عن ذممهم المالية.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وحضور اعضاء المجلس”، لافتا إلى “استعراض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الأعلى لمكافحة الفساد: ٢٦٥ من مسؤولي الدولة لم يكشفوا عن ذممهم المالية وكالة خطوة برس.

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