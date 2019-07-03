2019/07/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب.

تلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.



ومن المنتظر إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق يوم الأربعاء.وبحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة لتسجل 62.52 دولار للبرميل.وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 16 سنتا أو 0.3 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار.وهبط الخامان أكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا يوم الثلاثاء على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020، حيث تجاوز أعضاء أوبك خلافاتهم بهدف دعم الأسعار.وقبيل إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق يوم الأربعاء، أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت التوقعات لتراجعها ثلاثة ملايين برميل.وقال محللون من سيتي للأبحاث إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط في النصف الثاني من العام، مما سيعزز الأسعار.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تستقر وسط انخفاض المخزون الأميركي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تستقر وسط انخفاض المخزون الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).