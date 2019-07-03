الصناعة تجهز كهرباء بغداد بمحولات القدرة والتوزيع

2019/07/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تواصل شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز مديريات وشركات وزارة الكهرباء بمنتجاتها من المحولات الكهربائية بنوعيها القدرة والتوزيع وفق العقود

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