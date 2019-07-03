إدارة الحشد الشعبي تباشر بإجراءات البديل للمتقاعدين

2019/07/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

باشرت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، العمل على استبدال المتقاعدين من الدوائر الحكومية المنتسبين بالهيئة، بمن يرشح للتعيين بدل عنهم

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