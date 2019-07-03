الحشد يقتل 4 دواعش ويدمر مضافتين جنوب تلعفر

2019/07/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من اللواءين ٥٣ و ٤٠ واستخبارات وعمليات قاطع عمليات نينوى التابعة للحشد الشعبي نفذت عملية استباقية في منطقة جبل شيخ ابراهيم جنوب قضاء تلعفر، اسفرت حتى الان عن مقتل اربعة عناصر من داعش وتدمير مضافتين تابعتين لهم".يشار الى ان قوات الحشد الشعبي مستمرة في تطهير المناطق المحررة من الخلايا النائمة والعناصر التي تحاول استغلال هدوء الوضع الامني لتنفيذ مخططاتها الارهابية.انتهى..م.م

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