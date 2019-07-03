النزاهة النيابية تحذر من تمديد عمل الوكالات وتلوح بملاحقة قانونية

2019/07/03 | 10:44

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بغداد/سومر نيوز

حذرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، من تمديد العمل بالوكالات فيما يتعلق بالمناصب الحكومية، م...

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