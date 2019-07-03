عادل عبد المهدي يعلن عن وضع ضوابط مهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات

2019/07/03 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، عن وضع ضوابط مهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن “اللجنة الخاصة بملف الوكالات تعمل على حسم جميع القوائم في إطار سعيها لإنهاء الوكالات في مفاصل الدولة”.وفيما يتعلق بالحشد الشعبي أكد عبد المهدي، أنه يعمل على إصدار تعليمات لاحقة لتنظيم

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