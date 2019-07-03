العمل : اطلاق راتب المعين المتفرغ مطلع الاسبوع المقبل

2019/07/03 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اكمال الاجراءات الخاصة بإطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا والمستلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد المقبل .ونقل بيان للوزارة عن عبد الزمان قوله : ان منح الراتب سيكون الكترونياً للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ ضمن محافظة […]

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