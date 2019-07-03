قائمة السفراء الجدد من الأحزاب السياسية .. رثاثة سياسية جديدة

2019/07/03 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الاربعاء، على قوائم بمرشحي الكتل السياسية على مناصب السفراء، وهو ما يعكس المحاصصة بين الاحزاب السياسية وصراعها على المناصب العليا والدرجات الخاصة.

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