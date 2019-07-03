2019/07/03 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعا رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي، اليوم الأربعاء، الى فرض “معيارية صارمة” في توزيع الدرجات الخاصة، مؤكدا وجود “تقاطعات كبيرة” بين الاحزاب بشأن الملف المثير للجدل.وقال التميمي في مقابلة مع قناة العهد إن “اختلافنا مع لجنة مفاوضات الدرجات الخاصة على معيارية الاختيار وليس على الحصة”.واوضح ان “الخلافات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يقترح “معيارية صارمة” للدرجات الخاصة ويؤكد وجود “تقاطعات” المركز الخبري الوطني.

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