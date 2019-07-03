هذه يا سادة حكوماتنا..ولا تقولوا انها أفضل الحكومات..

2019/07/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعد الابراهيم

في حينا..كل شيء هادئ الا من صوت رقيق النسمات..



والعنادل مبكرا تصحوالتطرب اهل الحي بالنغماتِوليلنا يا سادتيهمس وصراع همساتِوفجأة امتزجت الاهازيج......



بالأصواتأأحد تزوج؟ او احد في عداد الاموات؟لا هذا ولا ذاك يا صاحهذا وقت تبديل الحكوماتولت زمرة الأشرار هاربةواستبشرنا خيرا بما هو أتوفرشنا الدرب ورداوبساطا مخمليا كثير الزغباتوذبحنا للقاءد المفدىأفضل واسمن الدجاجات وقلنا لصغار الحي حين ياتياستقبلوه بالابتسامات..وَعَدَنا بعد الزيارةسترفلون بالمسراتِوالملذاتِومضى عام..واخر..وعشرةوفقدنا الصبر لما هو أت..وحينا يزخر بالويلات..فلا عنادل تغرد..ولا صباحا..ارق النسماتوا اسفاه علينا..وا اسفاه..



راحت الدجاجاتحكومتنا فريدة من نوعهاوساستنا ليسوا بالرجالاتلصوص..



وقطاع طرقهمجا..تتجلى فيهماردىء المواصفاتلا ضمير..لا غيرة ولاوكثيرة هي اللأت..



هذه يا سادة الايقونةحكوماتنا..ولا تقولواانها أفضل الحكومات..

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