أنا وكتابي

2019/07/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى رفعت

حين تصفحت كتابيبدأت السطور تضمحل وتتلاشىبعد قراءتهاتحولت الاوراق الى صفحات بيضاءواصطفت الذكرياتتندرج على الصفحاتبخطوط ورسوماتها هنا يلوح في اول لقاءوهنا يتقدم خطوات يجتاز المسافاتوهنا جلسنا تحدثنا وانحدرت دمعة أسفاًعلى قصر اللقاءلايزال صوتك في اذنييخترق مسافات الاكوانونوارس البحر تعج بالمكانآه ياوجعيلم خلقنا ....لقاء ثم فراقاحتضنت كتابيلاحتضن ذكرياتينظرت لاوراقهابحث بين السطور عن كلماتي وجدت الاسطر القديمة تخبئ خلفها ذكرياتيتتوارى عن الانظارلا احد يمكنه قراءتها سواي

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