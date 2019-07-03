روسيا ترفع السرية عن أحدث طائراتها العملاقة

2019/07/03 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت شركة “إيليوشن” الروسية مؤخرا عن نسختها الجديدة المعدلة من طائرات النقل العملاقة IL-76 الشهيرة.وأوضحت الشركة أن أول عقد لتصدير طائرات IL-76-MD-90-A الجديدة إلى خارج روسيا من المفترض توقيعه قريبا، كما أنها صنعت 7 نماذج تجريبية منها، سلمت 2 لوزارة الدفاع الروسية مطلع العام الجاري، وتنوي تسليم الـ 5 الباقية […]

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