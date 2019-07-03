اطلاق راتب المعين المتفرغ بهذا الموعد

2019/07/03 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اكمال الاجراءات الخاصة بإطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا والمستلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 7/7/2019.وبين الوزير في بيان ان منح الراتب سيكون الكترونياً للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ ضمن محافظة […]

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