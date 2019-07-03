“بالصورة”.. رجل يرمي أمه في احدى شوارع بغداد ويتسبب بكسر قدمها

2019/07/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قام رجل يستقل عجلة مدنية ، برمي والدته الكبيرة في السن على الارض في تقاطع منطقة العامرية غربي بغداد، وقد تعرضت قدمها للكسر.شرطة نجدة حي الجامعة هرعوا الى هذه المرأة الكبيرة بعد ان تركها الابن وتم نقلها الى مركز شرطة العامرية والاعتناء بها .النجدة طالبت كل من يتعرف عليها او […]

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