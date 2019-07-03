إدانة مسؤول سابق بوزارة الإعمار والإسكان طلب رشوة لقاء إحالة مناقصة

2019/07/03 | 10:50

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤول سابق في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ؛ لقيامه بطلب رشوة من إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالة مناقصة أحد المشاريع في محافظة ديالى عليها. وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة في حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن "المدان الهارب كان يشغل منصب رئيس مهندسين ورئيس لجنة فتح العطاءات الخاصة بمشاريع القرض الطارئ لإعادة إعمار المناطق المحررة من العمليات الإرهابية في محافظة ديالى، موضحةً قيامه بطلب مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي كرشوة من ممثل إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالة مناقصة تأهيل طريق قره تبه – المنصورية إلى الشركة".وأوضحت أن "محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة توصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المدان، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الذي طلب الشكوى ضد المتهم، ومحضر اللجنة التحقيقية الذي ثبت فيه مقصريـة المتهم، فضلاً عن كتاب مديرية تحقيق الأدلة الجنائية الذي أكد تطابق صوت المدان مع الصوت المسجل في قرص CD وهو يطلب الرشوة، لافتة إلى أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار وفقاً لأحكام القرار (160 / ثانياً / 1 لسنة 1983) على أن تنفذ العقوبتان بالتعاقب".وتضمن قرار الحكم إصدار مذكرة قبض بحق المدان مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.



وفقاً لهيأة النزاهة.

بغداد اليوم-البصرة

توقع متنبئ جوي، الأربعاء، 03 تموز، 2019، أن تضرب موجة حر تتجاوز فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية، مناطق في العراق والكويت والسعودية، بدءاً من يوم السبت المقبل فيما حدد موعد انتهائها.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة،

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هياة الانواء الجوية ، الاربعاء 3 تموز 2019، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد حتى مساء الاحد المقبل.

وقالت الهيأة ان طقس اليوم الاربعاء سيكون مشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، ومشمساً حاراً بشكل ملحوظ في المنطقة الج

بغداد اليوم - متابعة

افادت وزارة الكهرباء بقرب وصول انتاج الطاقة في البلاد قريبا، الى 20 الف ميغاواط من خلال ادخال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة بعد ان نجحت بالوصول بالطاقة حاليا الى 18 الفا، فيما اكدت ان المدة القليلة المقبلة ستشهد ادخال 28 مح

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