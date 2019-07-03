المثلجات تنقذ مسنة من الموت‏

2019/07/03 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتقد بائع “آيس كريم” في مقاطعة كنت الإنجليزية إحدى زبوناته الدائمات، بعد أن انقطعت عن شراء مثلجاته لمدة يومين.وذكر موقع Kent Online، أن بائع المثلجات المتجول، روبرت إيلينور، (27 عاما) طاف بسيارته في أنحاء المدينة عندما لاحظ اختفاء امرأة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي إحدى زبوناته الدائمات.وكثيرا ما كان البائع الجوال يساعد

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