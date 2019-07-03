رفع إيران لمخزون اليورانيوم… خطة مدروسة أم حافة الهاوية؟

2019/07/03 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوما بعد آخر يدخل التوتر الأميركي الإيراني مرحلة جديدة من التصعيد دون أفق محسوم للرد، فخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أعلنت طهران

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