مقتل نجل مدير الدفاع المدني وإصابة ابن شقيقه اثر نزاع عشائري في بغداد

2019/07/03 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن نجل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قتل، فيما أصيب نجل شقيقه بجروح بليغة اثر محاولتهم اخماد حرائق اندلعت في عدد من المنازل اثر نزاع عشائري في بغداد.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “نجل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قتل، فيما أصيب نجل شقيقه اثناء محاولتهما ضمن […]

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