2019/07/03 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحرس الثوري: قوتنا باتت عالمية وأصبحنا نملك امكانات ردعية هائلة

الاربعاء

03

تموز

2019 :

10:30 am

14

قائد الحرس الثوري الإيراني : البعض كان يعتقد حتى قبل فترة

قريبة اننا اذا لم نتفاوض مع العدو فستندلع الحرب، لكن الظروف انقلبت

والعدو أصبح يخشى الحرب ..



قوتنا باتت عالمية وأصبحنا نملك امكانات

ردعية هائلة.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: قوتنا باتت عالمية وأصبحنا نملك امكانات ردعية هائلة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: قوتنا باتت عالمية وأصبحنا نملك امكانات ردعية هائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).