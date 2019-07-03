2019/07/03 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس أفادت وثيقة حصلت عليها “خطوة برس” اليوم الأربعاء بمنع وزارة كهرباء كردستان تجهيز محافظة كركوك بالطاقة وفق عقد مبرم مع مستثمر.وأوضحت الوثيقة الصادرة عن وزارة الكهرباء أن نظيرتها في الإقليم “تمنع المستثمر المجهز للكهرباء لمحافظة كركوك من تجهيزها وفق العقد المبرم والذي يحصل بموجبه المستثمر على كميات من النفط بدلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



كهرباء كردستان تمنع تزويد كركوك بالطاقة وكالة خطوة برس.

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