مقتل عنصرين من داعش وتدمير اربع مضافات لهم جنوب تلعفر

2019/07/03 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الاربعاء، مقتل عنصرين من داعش وتدمير اربع مضافات جنوب تلعفر.

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