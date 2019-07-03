2019/07/03 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن كتلة “نينوى هويتنا” ثابت محمد، اليوم الاربعاء، إن القرار الحكومي بدمج الحشد الشعبي في المؤسسات الأمنية يعتبر” غامضا” وبحاجة لتوضيح من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وقال محمد للمركز الخبري الوطني NNC، إن “كتلة نينوى هويتنا داعمة للقرار الحكومي بدمج الحشد الشعبي في المؤسسات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نينوى هويتنا” تعتبر مرسوم الحشد “غامضا” و”موفقا” وتطالب بتوضيحه المركز الخبري الوطني.

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