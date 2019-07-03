رسول لـواع : قرار رئيس الوزراء بشأن الحشد الشعبي يهدف لتنظيمه في الهيكلية العسكرية

2019/07/03 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول ان قرار رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة بخصوص هيئة الحشد الشعبي هو تنظيمي و يأتي من أجل هيكلتها ضمن القوات العسكرية العراقية .

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