المنافذ الحدودية: اعتقال مسافر أجنبي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية

2019/07/03 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، اعتقال مسافر اجنبي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيأة تلقته وكاله صدى نسخة منه، انه “تم إلقاء القبض على مسافر أجنبي، بحوزتهِ مادة مخدرة نوع {ترياك} تزن 40 غم في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخاله إلى البلد.وأضاف البيان ان “الاعتقال تم بالتعاون المشترك بين شعبة البحث

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