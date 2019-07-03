الصحة النيابية: العمالة الأجنبية أسهمت بانتشار الايدز والفيروسات القاتلة

2019/07/03 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، عن انتشار الأمراض المعدية “الايدز” والفيروسات القاتلة بسبب انتشار العمالة الأجنبية، مؤكدة أن عددا كبيرا من العمالة الأجنبية لا يخضعون للفحص عليهم داخل الحدود والمطارات طبيا .وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عددا كبيرا من العمالة الأجنبية ممن يعملون في مراكز التسويق ومحلات […]

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