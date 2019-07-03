2019/07/03 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن القضاء، اليوم الأربعاء، إصدار المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة.وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 7 سنوات لمدان هدد بنشر صور فتاة على “فيسبوك” وكالة خطوة برس.

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