2019/07/03 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب إعلام وعلاقات وزارة النقل أن السيد وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ،التقى الثلاثاء ، وزير الرياضة الأستاذ أحمد العبيدي تقديم التسهيلات والدعم اللازم لنادي الميناء الرياضي وتذليل كافة العقبات أمام اللاعبين وإدارة النادي وليحظى بمكانته العريقة من جديد.وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم الحيثيات الخاصة بإدارة النادي ، والتعرف عن قرب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل ووزير الشباب والرياضة يبحثان تقديم التسهيلات والدعم اللازم لنادي الميناء الرياضي النعيم نيوز.

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