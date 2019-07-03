2019/07/03 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك إقبال كبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستورد زجاجيات وأدوات زينة منزلية بـ600 مليون دولار سنوياً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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