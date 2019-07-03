اعتقال عدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بينهم امرأة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد

2019/07/03 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد عددا من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة العمليات ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على رجل وامرأة ضمن منطقة الدورة بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة ، كما تم اعتقال متهم اخر بترويج المواد المخدرة في […]

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