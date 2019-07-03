2019/07/03 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC توقع رئيس كتلة المشروع العربي النيابية أحمد الجربا، اليوم الاربعاء، حصول تضارب في الرتب العسكرية في حال ضم الحشد الشعبي لوزارتي الدفاع والداخلية.وقال الجربا للمركز الخبري الوطني NNC، إن “بعض فقرات دمج الحشد بالجيش يشوبها الغموض وبحاجة إلى عمليات توضيحية للبدء بتطبيق القرار الذي صدر من دولة رئيس الوزراء”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشروع العربي يتوقع “تضاربا” في الرتب خلال دمج الحشد بالجيش المركز الخبري الوطني.

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