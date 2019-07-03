المنافذ الحدودية تضبط حاويتين ادوية بشرية خارج الضوابط في أم قصر

2019/07/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، انه بناء على معلومات من مكتب الامن الوطني ميناء ام قصر الشمالي واستنادا الى قرار قاضي تحقيق ام قصر تم تشكيل

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