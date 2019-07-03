الكمارك تتلف وتعيد عدد من الأرساليات المخالفة في منفذي الشيب و المنذرية

2019/07/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أتلفت السلطات الكمركية في منفذ المنذرية الحدودي ارسالية البان تتكون من (2) طن لكونها ممنوعة الأستيراد حماية للمنتج المحلي.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في

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