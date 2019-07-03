الحشد يباشر بتوزيع رواتب منتسبيه ممن لم يتسملوا ببطاقة

2019/07/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير"، انه" قامت بتوزيع الرواتب للمنتسبين الذين لم يتسلموا بطاقة "الكي كارد" ومن خلال اللجان المالية".انتهى..م.م

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