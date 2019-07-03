العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ الاسبوع المقبل

2019/07/03 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة العمل، اليوم الاحد، اطلاق راتب المعين المتفرغ مطلع الاسبوع المقبل.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اعلن اكمال الاجراءات الخاصة بإطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا والمستلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من

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