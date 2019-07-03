2019/07/03 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على احد تجار الاسلحة في ناحية الصلاحية، بالاشافة لشخصين كانا في منزله.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار الأسلحة في ناحية الصلاحية”.واضافت “فضلا عن شخصين آخرين كانوا يرومون تصليح أسلحتهم لديه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجر اسلحة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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