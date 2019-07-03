2019/07/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم الاربعاء، القبض على عدد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكاله صدى نسخة منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على رجل وامرأة ضمن منطقة الدورة بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة، كما تم اعتقال متهم اخر بترويج المواد المخدرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: اعتقال عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات في العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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