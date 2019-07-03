2019/07/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب المستقل كاظم الصيادي، الاربعاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة دستوريا، محذرا من مصيبة كبيرة على الشارع العراقي بحال خضعت تلك القرارات للمحاصصة وتمثيل المكونات والاحزاب.





وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مادة دستورية واضحة تشير الى ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة وغير قابلة للنقض، مايجعلنا بحاجة الى الحرص الشديد والحذر الكبير في تشريع قانونها واختيار اعضاءها"، مبينا ان "البعض يسعى لتشريع القانون بطريقة تجعل فيها ممثل لسين وصاد داخلها من المكونات والاحزاب والشخصيات وغيرها".واضاف الصيادي، انه "بحال مضت الامور وفق رغبة بعض الكتل السياسية، فان مصيبة كبيرة ستحصل على الشارع العراقي، لان المحكمة الاتحادية ينبغي ان تضم خبراء وفقهاء قانونين بعيدين كل البعد عن المحاصصة الحزبية والمكوناتية".وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الاحد 30 حزيران 2019 تقرير ومناقشة مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من 'مصيبة كبيرة' على الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من 'مصيبة كبيرة' على الشارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).