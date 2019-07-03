2019/07/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

حدد مصرف الرافدين، الأربعاء مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط ولفترة تصل الى خمس سنوات وبضمنها ثلاثة اشهر فترة امهال.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت ( الحدث ) الأخبارية نسخة منه، ان منح قروض السيارات للموظف أو المتقاعد يكون من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية”.وأضاف البيان أن “على الموظف أو المتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف والراغب بشراء السيارة الاطلاع على الشروط ومواصفات السيارة التي ينبغي ان تكون ذات مناشيء عالمية رصينة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد مدة تسديد قروض السيارات بالتقسيط للموظفين والمتقاعدين ..) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد مدة تسديد قروض السيارات بالتقسيط للموظفين والمتقاعدين ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).