2019/07/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز من مكتب إعلام وعلاقات هيئة المنافذ الحدودية أن الهيئة أكدت وبناء على معلومات من مكتب الأمن الوطني لميناء أم قصر الشمالي ، واستناداً الى قرار السيد قاضي تحقيق أم قصر تم بتشكيل لجنة مشتركة من قبل مركز جمرك أم قصر وشرطة جمرك وجهاز الأمن الوطني وضابط البحث والتحري المنفذ وبعد الكشف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمن جمارك أم قصر يضبط حاويتين أدوية بشرية خارج الضوابط النعيم نيوز.

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